MHP İl Başkanı Karataş’tan Miraç Kandili mesajı

Miraç Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş İslam dinine daha sıkı sarılmanın önemine ve bu özel günlerin değerinin daha fazla bilinmesi gerektiğine işaret etti.

İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Miraç; âlemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk-İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletimizin sağlığına, birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.