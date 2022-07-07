MHP İl Başkanı Karataş’tan kurban bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Karataş, mesajında başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramı ile birlikte güzel yarınlara erişmesi temennisinde bulundu.

Bayramların milleti birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Başkan Karataş, şunları kaydetti: "Bu bayramda ibadetlerimizi, ziyaretlerimizi gerçekleştirebilecek, sevdiklerimizle bayramlaşmanın güzelliğini yaşayabileceğiz.

Bayramlar insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, milli birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin uygulandığı müstesna günlerdir.” dedi.

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın, ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile kesilen kurbanların ve yapılan duaların kabulünü Yüce Allah’tan diliyor, herkese aileleri ile birlikte daha nice bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” İfadelerine yer verdi.