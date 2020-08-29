MHP İl Başkanı Karataş’tan 30 Ağustos mesajı

MHP İl Başkanı Naim Karataş,, 30 Ağustos Zafer Bayramı Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, mesajında şu görüşlere yer verdi; ‘’Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan Kurtuluş Mücadelesi 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zirveye taşınmış, bu vesileyle söken zafer şafağı son yurdumuzun talihini, kaderini ve geleceğini pırıl, pırıl aydınlatmıştır.

Tarihi şan ve şerefle dolu ve tarih sayfalarına adını altın harflerle yazdıran aziz milletimiz, 98 yıl önce bağımsızlığına musallat olan emperyalist mihraklara vatan sevmenin ne demek olduğunu ağır bir şekilde öğretmiştir.

30 Ağustos’ta; iman küfrü, milliyetçilik istilayı, cesaret korkaklığı, sadakat sahtekârlığı, bağımsızlık esareti yerle bir etmiştir. Bu zaferle aziz milletimiz bu hain şer odaklarına haddini bildirmiş, Anadolu’yu ilelebet bir Türk yurdu olarak belgelemiş ve belleklere yerleştirmiştir.

Kanlarımızla suladığımız vatan topraklarımıza ve rengini şühedamızın kanından alan bayrağımıza göz diken sömürgeci güçler 30 Ağustos’ta Türk Milletinin doruklara ulaşan iman ve karşılıksız vatan sevgisi karşında çaresiz kalmışlardır. Türk milletinin tüm fertleri aynı ülkü etrafında buluşmuş ve son yurdumuzun bölünüp parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerini tüm dünyaya bir kez daha göstermişlerdir.

Geçmişte her türlü badireleri birlikte atlatan milletimizin bugünde acısı bir, sevinci bir ve ülküsü birdir. Millet olarak bu birlik ve beraberlik duygusu içinde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Ruhları Şad, Mekanları Cennet olsun."