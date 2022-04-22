MHP İl Başkanı Karataş’tan 23 Nisan mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karataş mesajında milli egemenliğin tecelliyi olan TBMM’nin varoluşun önemine de vurgu yaptı.

İl Başkanı Naim Karataş mesajında " Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimiz 23 Nisan 1920 tarihinde ’Milli Egemenliğe’ dayalı ’Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak burada Cumhuriyetimizin temellerini atmış, gerçek anlamda halkın temsilcilerini seçerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Hiç şüphe yok ki geleceğimiz, dünyayı yeni algılamaya ve anlamaya başlayan çocuklarımızın ellerinde şekillenecektir. Bunun içindir ki çocuklarımız arasında kurulacak dostluk ve kardeşlik köprüleri, yarının huzurlu ve aydınlık dünyasının da temeli olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Son derece anlamlı ve önemli olan bu tarihi, tüm dünya çocuklarına armağan eden tek ülke olmanın gururunu milletimize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını yürekten kutluyorum.’’ İfadelerine yer verdi.