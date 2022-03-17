MHP İl Başkanı Karataş’tan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesajı yayınladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105.yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Vatan toprağını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen koruyan kahraman ecdadımızın izinde olmaya devam edeceğiz” vurgusunda bulunarak; “Çanakkale; Türk milletinin hürriyet ve istikbali mevzubahis olduğunda yazdığı destanı sonsuza dek hatırlatacak şehitler diyarıdır. Çanakkale’yi anlamlı kılan bir başka hususiyeti de, bir milletin aynı ülkü etrafında birlik ve beraberlik içerisinde toplanmasıdır. Bu kenetlenme sayesinde Türk milletini yok etmek isteyen düşmanlar bozguna uğratılmış ve yeni zaferlere ilham kaynağı olmuştur. Ebediyen sürecek olan bu birlikteliği de kimse yıkamayacaktır.

Her bir köşesinde ayrı bir kahramanlık hikâyesi bulunan ve Çanakkale’yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.