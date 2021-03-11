MHP İl Başkanı Karataş’tan 12 Mart mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Erzurum’un kurtuluşu nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında “Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 100. Yıldönümünü ve Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir gururla kutluyoruz” ifadelerine yer veren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş milli günlerimizin hatırlanması ve öneminin vurgulanması noktasına işaret etti.

Ülkemizin büyük badireler atlatarak bu günlere geldiğini ve bağımsızlığın kolay kazanılmadığını yayımladığı mesajında vurgulayan Karataş, “Türkiye demek bağımsızlık demektir. Tarih boyunca bağımsızlık için büyük olayları yaşamak zorunda kalan milletimiz için bu özel günlerin anlamı da oldukça önemlidir. Bu anlamda ülkemizin ebedi bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabul edilmesini ve bu güzel güne denk gelen Erzurum’un kurtuluşunu milli duygularımızla birlikte kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.