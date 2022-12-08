MHP İl Başkanı Karataş, “6’lı masasının kimlere hizmet ettiği her gün çok daha net bir biçimde anlaşılıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Kendilerine sözde Millet İttifakı adını veren 6’lı ganyan masasının kimlere hizmet ettiği her gün çok daha net bir biçimde anlaşılıyor” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’yi rozet takarak kendisine başdanışman yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gündemine aldı. İl Başkanı Karataş; “Ekonomi kurmaylarını yurt dışından seçen kemal Kılıçdaroğlu, başdanışman tercihini ise, terör örgütü PKK ve bölücü başı Öcalan’a methiyeler dizen bir isimden yana kullandı. Şimdi bu ittifak yerli ve milli oluyor, öyle mi? 6’lı ganyan masasının en büyük ortağı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu hamleleriyle kimlere göz kırpıp, kimlere selam çakıyor? Eli kanlı terör örgütü PKK’ya ve kanlı katil Öcalan’a methiyeler dizen birisinin başdanışmanı olduğu Kılıçdaroğlu kalkmış, ülkeyi yönetmekten bahsediyor, iktidara gelmekten bahsediyor. Acaba kimlerle birlikte iktidar olup, ülkeyi kimlerle birlikte yönetecekler? Kimlere hangi sözleri verdiler ki, terör sempatizanı olan bir isme Atatürk’ün partisinin rozetini taktılar?” diye konuştu.

Vallahi akıl tutulmasıdır

2023 yılında sandık başına gidecek olan genç-yaşlı herkese çağrıda bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “6’lı ganyan masasının her bir ortağı ayrı telden çalıyor. Biri kardinal adetler üzere aday belirleyip beyaz duman tüttürüyor, biri çıkıyor HDP’ye bakanlık vermekten bahsediyor, en büyük masa ortağı kendine yurt dışından kurmay seçiyor, bu da yetmezmiş gibi sosyal medya hesaplarından boy boy bölücü başı fotoğraflarını paylaşan adamı kendisine başdanışman yapıyor, rozet takıyor. Milletimiz bunları görsün, bilsin, görmeyene gösterip, bilmeyene söylesin. Bunların amacının ne olduğu çok açık, kimlerle ortak oldukları, kimlerle birlikte yol yürüdükleri kabak gibi ortadadır. Bunlara destek olmak ve bunların arkasından yürümek, bu ülkenin yarınlarını tehlikeye atmaktır, Türkiye’yi emperyalistlere pay etmektir. Her şey bu kadar açık ve net biçimde ortadayken, 6’lı masayı alternatif görmek vallahi akıl tutulmasıdır, billahi akıl tutulmasıdır!” ifadelerini kullandı.