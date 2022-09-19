MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 25 Eylül pazar günü Erzurum’da

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum mitingine davet açıklaması yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yapmış olduğu basın açıklamasında; “Ülkemizin Kuruluşunun 100. Yılına denk gelen ve Türkiye Cumhuriyetinin 2. Yüzyılının başlangıcında kuruluş ruhunu yansıtarak ve yeniden tam bağımsız lider ülke Türkiye meşalesini yakacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim hazırlıkları çerçevesinde, MHP Genel Merkezimiz tarafından, “Aday belli karar net” Teması ile İlkinin Sivas’ta, ikincisinin Bursa’ da düzenlenen üçüncüsünün ise bugün Kayseri’de düzenlenecek olan seçim mitinglerimizin dördüncüsünün ise 25 EYLÜL Pazar günü, saat: 16.00 da Erzurum İstasyon Meydanında tertipleneceğini belirterek bütün Erzurumlu hemşehrilerimizi mitingimize davet ediyoruz’’ dedi.

Cumhuriyetimizin kuruluş ve yükseliş serüveninde, Ülkemizin ve Milletimizin gerek moral ve motivasyon kaynakları olmuş, gerek ise İstiklal ve İstikbalinin yegane belirleyicisi olmuş, Erzurumluların ve Ülkücülerin ortak misyon buluşması olarak Erzurum Mitingini değerlendiren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Günümüzün Misaki Milli ruhunun, Cumhur İttifakı ile yeniden vücut bulduğu bu buluşmanın, mimarlarından, Önce Ülkem ve Milletim sonra Partim ve ben siyasi ahlakının tek temsilcisi olan ve Ülkemizin her kritik dönemecinde şahsi ve siyasi menfaatleri elinin tersi ile itip, Ülkesine ve Milletine sadakatin, samimiyetin, feragat ve özverinin siyasal ve ideal şahikası olmuş, Liderimiz Devlet Bahçeli ile bütün Erzurumluları 25 Eylül’de İstasyon Meydanında vuslata ve buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.