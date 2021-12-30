MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan Öztürk’e ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Prof. Dr. Aydın, güreş antrenörleri ile yapılan toplantıya katılarak, “Benim hayalim Aziz Sancar’dı. Sizin de hayalleriniz olsun ve o hayallerinizin peşinden koşun” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Aydın, İl Müdürü Birdal Öztürk’ün Güreş antrenörleri ile yaptığı toplantıya da katılarak bir süre antrenörlerle sohbet etti. Prof. Dr. Aydın, “Ata sporlarımızdan güreş ülkemizin göğsünü kabartan bir spor branşı. İlimizden de bugüne kadar Avrupa ve Dünya çapında önemli şampiyonlar çıktı. Bundan sonra da sizlerin sayesinde dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum” dedi.

Kendisinin sporu sevdiğini ve TBMM’de spor komisyonunda olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kamil Aydın, “Cumhur ittifakı olarak sporun her dalına değer ve destek veriyoruz. İlimiz içinde yapılması gereken ne ise onu yapıyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Kendisinin her zaman Nobel Ödüllü gurur kaynaklarımızdan Aziz Sancar’ı hayal ettiğini belirten MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Ben Aziz Sancar hocamızın başarılarını hayal ettim. Hayallerimin peşinden koştum. Sizlerde hayallerinizin peşinden koşun. Hayal etmeyen insan başarılı olamaz. Mutlaka hayalleriniz olsun” şeklinde konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’a ziyaretleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öztürk, “Herkesin desteği ile olimpiyat, kış turizmi ve yüksek irtifa kamp merkezi olan Erzurum’u daha da ileri seviyelere ulaştıracağız” dedi.

Prof. Dr. Aydın ve GSİM Müdürü Öztürk, güreş antrenörleriyle birlikte kol bağlayarak objektiflere poz verdi.