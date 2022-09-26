MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan Jeotermal Domates Seralarına tam puan

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’a Jeotermal Destekli Domates Seralarını gezdirdi. Seralardaki üretim sürecini yerinde gören Prof. Dr. Kamil Aydın, “Belediyeciliğin sadece alt ve üstyapı çalışmalarından ibaret olmadığını göstermesi açısından bu seralar çok özel bir örnek ve çok kıymetli bir yatırımdır” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve Aziziye İlçe Başkanı Murat Karadaş’la birlikte Aziziye Belediyesi’nin Jeotermal Destekli Domates Seralarını gezen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Başkan Muhammed Cevdet Orhan’dan bilgi aldı. MHP’li heyete seraların jeotermal enerjiyle ısıtıldığını ve en soğuk kış günlerinde bile domates üretiminin mümkün olduğu bilgisini veren Başkan Orhan, Erzurum’a bu yatırımı hem müteşebbisler için özel bir model, hem de vatandaşın ucuz domates tüketebilmesine imkân sağlamak için kazandırdıklarını ifade etti.

Türkiye’nin en ucuz domatesi

Seralardaki üretim ve hasat sürecini yakından gören MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İl Başkanı Naim Karataş ve İlçe Başkanı Murat Karadaş, fidelerdeki salkım domatesleri büyük bir hayranlıkla inceledi. Konuklarına, termal enerjinin kullanılması suretiyle yapılan üretimin halka ucuz tüketim avantajı sunduğunu da anlatan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Seralarımızda ürettiğimiz domateslerimiz şu anda Tarım Kredi Marketlerde 8,90 liradan satılıyor. Bu ürünün muadili, yani salkım domatesin kilosu piyasada 25-30 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Biz tamamen maliyetine üretim yaparak bu ürünü halkımıza çok daha ucuza ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Aydın’dan gıda bağımsızlığı vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ise, seraları gezdikten sonra natürel salkım domatesin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Aydın, seralarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Aziziye Belediyemizin müstesna bir tesisini ziyaret ettik. Gerçekten de Erzurum adına gurur verici. Malumunuz artık dünyadaki mücadele alanları yavaş yavaş soğuk savaş dönemlerinin de ötesinde gıda sektöründe yoğunlaşıyor. Maalesef bunu söylemek zorundayız, gıdada bağımsızlığını ilan edemeyen ülkeler büyük sıkıntı yaşayacak. Bunun öngörüsünü rahat bir şekilde gören Aziziye Belediye Başkanımız bu özel yatırımı yapmış. Savaş sonrası gıda krizi ortamında, hazır bölgemizin de bir jeotermal imkanı varken, böyle bir tesis kazandırmış Erzurum’a. Bunlar gurur verici şeyler. Tonlarca domates hasadı yapılması ve bunun Tarım Kredi Koperatifleri üzerinden ucuz maliyetlerle arz edilmesi sevindirici. Allah’a şükür ‘Erzurum’dan hiçbir şey olmaz’ mantığından kurtuluyoruz. Bu domatesle başladı, muhteşem bir tesis, gıda değeri çok yüksek diğer ürünlerle de devam edecek. Erzurum’a, bölgemize büyük katkılar sağlayacak bir tesis. Yani belediyecilik sadece altyapı, üstyapı, proje üretmek değil, halkımızın diğer alanlardaki en temel ihtiyaçlarına da cevap verebilmektir. Ben başkanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum.”