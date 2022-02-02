MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan Regaip Kandili mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı olan Regaip Kandili’nin Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olduğunu belirten İl Başkanı Naim Karataş bu aylarda sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı.

Kandillerin, insanların kalplerin birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran, çok özel geceler olduğuna işaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş şunları kaydetti; “Kandiller, Müslümanlar olarak Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleridir.

İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Regaip Kandili’nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”