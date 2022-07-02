MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Temmuz 1919’da Erzurum’a gelişinin 103.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103’üncü yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Cumhuriyet değerlerinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunun” altını çizdi.

Dört bir tarafı işgalcilerce baskı altında olan ülkemizin bağımsızlığı için Samsun’a ve ardından Erzurum’a geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş hareketini yayımladığı mesajla kutlayan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, bu ruha ve Cumhuriyet değerlerine sımsıkı sarılmaya devam edeceklerini belirterek “3 Temmuz 1919 da Erzurum kongresini toplamak üzere şehrimize gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk dadaşlar ile bir araya gelerek milli mücadele hareketini başlatmıştır. Milletimizin istikbaline, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesi başlatmış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılık göstermiştir.

Ecdadımızın saygın mücadelesini şiar edinerek bizler de bu emanete son damla kanımız ve bitmeyecek olan azmimizle sahiplenmeye devam edeceğiz.

Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve cihan ordularına karşı verdiği istiklal mücadelesini kazanarak Yurdumuzun ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bizlere düşen görev de bu kararlı duruşu sahiplenmek ve sonsuza kadar ayakta tutmaktır. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak öncelikli olan vatan müdafaasında en ön sırada olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın Aziz hatıralarını saygıyla yad ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarına, vatanımız uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.