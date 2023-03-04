MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’den ilk yorum: “Boşuna ‘zillet’ demiyoruz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, altılı masadaki yol ayrılığını yorumladı.

Başkan Yurdagül, “Daha kendi aralarında bile birbirlerini kabul etmeyen bir ittifak, bu ülkeyi yönetecek, öyle mi?” dedi. Son bir yıl içerisinde 10’un üzerinde toplantı gerçekleştiren ve her toplantıdan bir belirsizlik doğuran altılı masanın son olarak yancılarından birisini kaybettiğini ifade eden Yurdagül, “Demek ki bunlar ülkeyi yönetecek olsalar böyle yapacaklar. Birbirlerini yolda, ülkeyi de ortada bırakacaklar. Biz başından beri söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu ittifak çekişmenin, ihtilafın, gizli pazarlık ve hesapların ittifakıdır. Adı da işte bu yüzden zillettir” diye konuştu.

Türkiye’de seçimlere iki aylık bir zaman kaldığını ve bu süre zarfında safların çok daha netlik kazanacağını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Bunlar, yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden bile siyaset devşirmeye kalktılar. Bunlar, milletimizin kederi üzerinde hiç utanmadan ve çekinmeden debelendiler, seçim muhabbetleri etmekten bile utanmadılar. Çelişkiler yumağından başka hiçbir şey ifade etmeyen bu ittifak, aslında ne olduğunu dün bir kez daha gösterdi. Bunlar ülke yönetecekler, bunlar Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetmeye talip olacaklar, öyle mi? Bunlar daha kendi arasında bile birbirlerine güvenmiyorlar, milletten kendilerine güven duyulmasını nasıl bekleyecekler? Ama bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Yolun kimlerle kat edileceğini de bilir, kendisini kimlerin yolda bırakacağını da bilir” diye sordu.