MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Türkiye, 6’lı Masa denilen zillet ittifakının umurunda bile değil”

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, aylardır ortak aday noktasında yürütülen müzakereleri sonuçlandıramayan 6’lı masanın hazırladığı 244 sayfalık mutabakat metnini değerlendirdi. Başkan Yurdagül, “Ülkenin neredeyse tüm kazanımlarını sıfırlamayı kafaya koymuş olan 6’lı Masa, mutabakat metniyle de bu niyetini kayıt altına almıştır” dedi.

Pandemi sonrası yaşanan küresel ekonomik krize rağmen yeni ekonomi modeli sayesinde büyüme kaydeden Türkiye’nin karşısında çok büyük bir tehlikenin bulunduğuna dikkati çeken Başkan Yurdagül, “Bunu biz demiyoruz; 6’lı Masa tarafından hazırlanan mutabakat metni diyor. Bunların tek derdi, Cumhur İttifakını ve bu milli ittifakın Türkiye’ye kazandırdıklarını silip yok etmek!” diye konuştu.

Bu Seçim Kader Seçimi

2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önceki seçimlere benzemediğini ve Türkiye’nin kader seçimi olacağını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Türkiye’nin içeride ve dışarıda kaydettiği gelişmeler; üretim, ihracat ve istihdama dayalı olarak yürütülen ekonomik büyüme modeli, önümüzde yepyeni ufuklar açmış ve ülkemiz küresel dünya düzeni içerisinde çok güçlü bir konum elde etmiştir. Kim ne derse desin, Türkiye bundan 20 yıl öncenin Türkiye’si değildir. Gelinen nokta mücadelenin bir sonucudur, emeğin, gayretin, çabanın ve milli hedeflerin bir neticesidir. Ama 6‘lı Masa ismini taşıyan ve esasında zilletin adresi olan ittifak istiyor ki, Türkiye yeniden emir eri olsun, dışa bağımlı olsun ve tüm kazanımları elinden gitsin. Dolayısıyla bu seçimde oy kullanacak olan vatandaşlarımız, sadece yönetimi belirlemeyecek, aynı zamanda ülkenin kaderini de belirleyecek” şeklinde konuştu.