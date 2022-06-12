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MHP den pazar esnafına ziyaret

MHP Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Kâmil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar’ın katılım sağladığı esnaf ziyareti yoğun desteklerle sürdürüldü.

ERZURUM 12.06.2022, 10:05
MHP den pazar esnafına ziyaret

MHP Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Kâmil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar’ın katılım sağladığı esnaf ziyareti yoğun desteklerle sürdürüldü.

MHP genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Kâmil Aydın ve MHP Erzurum il başkanı Naim Karataş’ın yoğun ilgi gördüğü ziyarette pazar esnafının sorunları dinlendi.

Ülkemizin giderek büyüyen bir cehre kazandığını dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kâmil Aydın "Daha da büyük adımlar atarak ülkemizin refah seviyesini istenilen noktaya getireceğiz. Yeter ki şer odaklarına göz açtırmayalım. Bu noktada MHP olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz" diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, " Her an esnafımızın sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar için var olan sorunların üzerine gidip ülkemizi kalkındırma noktasında sorumluluğumuzu her zaman yerine getirme gayreti içinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

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