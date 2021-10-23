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Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce don uyarısı yapıldı.

ERZURUM 23.10.2021, 17:15
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce don uyarısı yapıldı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan meteorolojik uyarıda yapılan son değerlendirmelerde yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak olan soğuk ve yağışlı havaya bağlı olarak: Pazartesi gece saatlerinden Salı sabah saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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