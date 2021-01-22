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Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde, ’’Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Piyasası Analizi Çalıştayı’’ düzenlendi.

ERZURUM 22.01.2021, 11:01
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Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde, ’’Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Piyasası Analizi Çalıştayı’’ düzenlendi.

Mesleki ve teknik eğitim sisteminin mevcut durumunun analizinin yapılması, problemlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması amacıyla düzenlenen ’’Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Piyasası Analizi Çalıştayı’’ saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çalıştayın açılışında konuşan, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, mesleki eğitim merkezlerinin sayı ve kursiyer bakımından istenilen seviyede olmadığını belirterek, Erzurum’da hem mesleki ve teknik eğitimin hem de mesleki eğitim merkezlerinin iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaygusuz, 2019 yılında Erzurum’da ERBAP yani Erzurum Başarıyı Artırma Programı adlı bir program ortaya koyduklarını belirterek şunları kaydetti:

“İlimizin eğitimine genel bir bakış açısı sunmak, ilimizin eğitiminde anlık projelerle değil de en az 4 yıllık yani 2023 yılına kadar belirleyeceğimiz göstergelerle, hedeflerle ilimizin eğitim seviyesini daha yükseklere çıkarmak için bir çalışma ortaya koyduk. ERBAP kapsamında 6 tane amaç belirledik. İki mesleki eğitim merkezinin ve 600 kursiyerin Erzurum için yeterli olmadığını belirten İl Müdürü Kaygusuz, “Erzurum merkez ve Oltu ilçesi olmak üzere 2 tane Mesleki eğitim merkezimiz var. Her bölgede bir tane mesleki eğitim merkezimiz olsun düşüncesiyle Hınıs ve Horasan’da mesleki eğitim merkezi açmayı planlıyoruz. 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde de birer tane açabiliriz. Talep olursa büyük fabrikaların içerisinde ve cezaevinde de açmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin sayısını artırmak istiyoruz. Merkezlerin tanıtımını iyi yaparak il genelinde herkese bu çalışmaların duyurusunu yapmış olacağız. Eğitim toplumsal bir ödevdir, sadece öğretmenlerin ödevi değildir. Erzurum’da da bu manada şanslıyız; herkes bu ödevin, sorumluluğun farkında. Odalarımızdan, STK’larımızdan, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan, siyasetçilerimizden, belediyelerimizden özellikle Büyükşehir Belediyemizden ve diğer küçük alt belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, Valiliğimize kadar gerçekten bütün paydaşlar Erzurum’da eğitim-öğretimi son derece önem görüyorlar ve destek veriyorlar. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İşyeri Tabanlı Meslek Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, 81 ildeki TESK ve TOBB’a bağlı oda temsilcileri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile yapılacak etkinliklerde Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu ve 6764 sayılı Kanun ile mesleki eğitim (çıraklık) sisteminde yapılan yenilikler, mesleki eğitim merkezi programının özellikleri, usta öğreticilik belgesi ve önemi, çıraklık eğitim sisteminin işletmeler açısından faydalarını sunum eşliğinde paylaştı. Akgül, mesleki eğitim merkezi programının, okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, kalfalık Ustalık belgesine ve diplomaya götüren program türü olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda iş piyasasına, geleceğin ustalarını ahilik kültürüyle yetiştirmek ve devlet desteklerinden faydalanmaları için çırak öğrenci alın, çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından çalışma grupları oluşturularak “İlimizde mesleki ve teknik eğitim kalitesinin arttırılması, meslek ve teknik eğitimi veren okulların açılması, planlanan alan ve dallar, meslek ve teknik eğitimde istihdam sorunu” başlıklarında çalışmalar başlatıldı. Çalışma grupları kendilerine verilen başlıklardan hareketle bir rapor oluşturup bu raporları çalıştayın sonunda katılımcılara ve ilgililere sundu. Çalıştaya, STK’lar, Oda Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarından birçok temsilci, sektör temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
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