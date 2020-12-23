Meradaki hayvanlar için gölgelik ve sıvat yapılacak

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, merada yaşayan hayvanların gölgelik ve temiz su ihtiyacını karşılamak üzere, kamu kurumlarının projelerini finanse etmeye devam ediyor.

Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Taşkaynak Mera Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında, meradaki hayvanların sıcaktan ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemesini sağlamak amacıyla, DAP destekli, hayvan gölgeliği ve su teminiyle birlikte sıvat yapılacak.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin ‘2020 Yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında hazırlanan protokolü, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu imzaladılar.

Projeyle ilgili konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, kamu kurumlarının hazırlamış oldukları projeleri yatırım programlarıyla uyumlu olarak hızlı bir şekilde finanse etmeye çalıştıklarını söyledi. Devletin tarımsal üretimi ve kırsal alanların gelişimini çok önemsediğini ifade eden Demirdöğen, bu alana yönelik desteklerin sürekli artırıldığını ifade etti. Kırsal kalkınma olmadan Bölgesel kalkınmadan söz edilemeyeceğini belirten Demirdöğen, yapılacak gölgelikler ile hayvanların aşırı güneşten ve yağıştan koruyacak; hayvanların temiz su ihtiyacını sıvatlarla karşılayacak bu protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra konuşan, Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu, kırsalda yaşayan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olmak ve hayvanlardan daha iyi verim almak için proje desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne teşekkür etti.