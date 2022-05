Memur-Sen İl Başkanı Karataş: “LGS öncesi uyarıda bulunuyoruz”

Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, Liselere Giriş Sınavı öncesi açıklamalarda bulundu.

Karataş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2021-2022 Eğitim-öğretim yılı LGS sınavı ile ilgili tartışmalar sosyal medya ve yerel basında devam ederken ve tartışmaların muhatabı olan ilgililerden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamışken, bize ulaşan haberler bu sene yapılacak LGS sınavında da 8.sınıfta okuyan öğrencilere yönelik rehberlik adı altında yapılan çalışmalar ve yönlendirmeler ile öğrencilerin büyük bir kesiminin sınava girmemesi için yoğun çaba harcandığı yönündedir. LGS, merkezi sınavla öğrenci alan okullara öğrenci seçme sınavıdır. Başarı sıralaması yapılan bir sınav değildir. Bu sınava her öğrenci bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müracaat ettirilir. Her öğrenci; kendini denemek, sınav tecrübesi edinmek, beceri temelli mantık, muhakeme yeteneğini ölçmek ve anayasal hakkını kullanmak ister. Velev ki bu gerekçelerle öğrenci sınava girmek talebinde bulunmayabilir. Bunun için öğrencilerin birileri tarafından herhangi bir çalışma, yönlendirme ve rehberliğe ihtiyaçları yoktur. Sınava girip girmeyecekleri kendi iradeleri ile tercih edecekleri bir husustur. Bu noktada yapılacak her çalışma öğrenciyi baskılamak ve sınava girme hakkında kısıtlama getirmek anlamına gelmektedir. Öğrenci dışında olan unsurların, rehberlik ya da adına ne denirse densin farklı gerekçelerle öğrencileri sınav hakkından mahrum etmesi, Anayasal bir haktan men etmek anlamına gelir ki bu yasalara göre suçtur. Eğitim öğretim alanında şehrimizin yetkili sendikası olarak, hiçbir kişi ve kurumun indi hesapları adına, bir tek öğrencinin dahi yasal haklarının ihlaline ve engeline sebebiyet vermesine sesiz kalmamız söz konusu olamaz. Konuyla ilgili sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”