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Memiş: “Sanayileşmeyi önemsiyoruz”

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Zafer Medya Grup’a bir inceleme ziyareti düzenleyen Vali Okay Memiş, sanayileşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, “Bölgenin de ülkenin de yükselişi sanayileşmeden geçmektedir.” dedi.

ERZURUM 11.12.2020, 14:48
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Memiş: “Sanayileşmeyi önemsiyoruz”

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden Zafer Medya Grup’a bir inceleme ziyareti düzenleyen Vali Okay Memiş, sanayileşmeye büyük önem verdiklerini belirterek, “Bölgenin de ülkenin de yükselişi sanayileşmeden geçmektedir.” dedi.

Ziyarette tesisler hakkında bilgi veren Zafer Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, 1984 yılından bu yana içinde bulundukları sektörde kalitede anlayışından taviz vermediklerinin altını çizdi.

Barlak: Ambalaj Sektörüne Yatırım Yapıyoruz

Modern teknolojiye dayalı makine parkı ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne hizmet ettiklerini belirten Barlak, “Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve bölgede bu kapasitede tek firmayız. Modern teknoloji ürünü 5 renk artı lak ofset makinesi ile taçlandırdığımız imkanlarımızı bölgenin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bununla birlikte çanta üretimi, sıvama baskı, varak yaldız ünitesi gibi yeni yatırımlarla mevcut imkanlarımızı daha üst seviyeye taşıyoruz. Yeni aldığımız makinelerle kutu ve ambalaj üretimine de başladık. Bugünden itibaren ambalaj sektörüne yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

Barlak: Pandemiye Rağmen Yola Devam Ediyoruz

Teknolojiyi takip ederek tüm imkânları Erzurum’a getirme gayretinde olduklarını belirten Barlak, “Müşterilerimize çözüm odaklı hizmet veriyoruz. Profesyonel ekibimizin logo, katalog, afiş, kitap, dergi, kutu, ambalaj, gazete, web sayfası, e-ticaret çözümleri gibi çalışmalarıyla Erzurum ve bölgeye her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti yapma gayretindeyiz. Tabii pandemi dönemindeyiz ve tüm sektörlerde olduğu gibi bizde de daralma ve zorlanma var. Buna rağmen üretim ve tasarım tesislerimizde toplamda 38 personel istihdam ediyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız şehrimize ve ülkemize her anlamda katma değer sağlamak ve istihdama katkıda bulunmaktır. Bu vizyonla hizmet üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Memiş: Sanayileşmek Zorundayız

Erzurum ekonomisine, dolayısıyla ülke ekonomisine değer katan, istihdama ve üretime katkı sağlayan iş dünyasıyla bir arada olmaktan her zaman keyif aldığını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, Zafer Medya Grup tesislerinin kapasitesinden etkilendiğini söyledi.

Zafer Medya Grup’un önemli bir yatırımcı olduğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş, “Özel sektörle iç içe olmaktan ve istişarelerde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Öncelikle bunun için burada olduğumu belirtmek istiyorum. Tabi tüccarın, sanayicinin, üreticinin dilinden anlamak çok önemlidir. Kamu görevlileri olarak bu konuda çok iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. Hatta bazen, engel olmamak bile büyük bir nimettir diye düşünüyorum ve bu düşüncemi daha önce de çeşitli vesilelerle dile getirmiştim. Çünkü bazen bürokrasi, farkında olmadan engel de olabiliyor. Özel sektörün içinde bulunduğu durumu ve hangi şartlarda ayakta kalmaya çalıştıklarının farkındayım. Bunun için yaşanan sorunların çözümü noktasında ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla irtibatta olup, sıkıntıları en hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya çaba göstereceğiz. Çünkü bizim bölge olarak da ülke olarak da sanayileşmeye ve güçlü adımlarla üretmeye ihtiyacımız var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan milli ekonomi hareketinin ivme kazandırdığı sanayi atılımına Erzurum’un da ihtiyacı var. Zafer Medya Grup gibi istihdama ve yatırıma emek harcayan firmaları gördükçe umudum ve mutluluğum artıyor. Tesisleri kesinlikle çok beğendiğimi ve destek olmak adına yetki çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.
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