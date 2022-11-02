Meme kanserinde erken tanıya dikkat çektiler

Ekim ayının Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ olarak ilan edilmesi nedeniyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Başkanlığı, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa ‘Meme Kanserine Farkındalık’ konferans düzenledi.

Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleşen ‘Sakın Geç kalma Erken Gel- Meme Kanserine Farkındalık’ konferansın açılış konuşmasını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, dünyada ölüm nedenlerinin başında kanserin geldiğini belirterek erken teşhise dikkat çekti. Polat, yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kanser ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almakta ve en çokta gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bilimsel araştırmalar kanserlerin en az üçte birinin önlenebilir diğer üçte birinin ise erken teşhisle tedavi edilebilir olduğunu gösteriyor. Kanser oluşumunun yüzde 90’nın çevresel, yüzde 10’nun ise genetik faktörlere bağlı olduğunu biliniyor. Bu çerçevede kontrol programları insanlığın geleceği adına hayati önem taşıyor. Hepimizin bildiği üzere, Birleşmiş Milletler 2011 yılında üye ülkelere ‘Ulusal Kanser Programı’ hazırlama çağrısında bulundu. Türkiye bu çağrıdan önce 2008 yılında harekete geçerek dünyada kanser programı hazırlayan ilk 25 ülkeden biridir. Hazırladığı kontrol programı çerçevesinde önemli bir tecrübeye sahiptir. Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanser grubudur. Alınan tedbirlerle kanser artış hızında durağanlaşma görülmektedir. Meme kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Dünyada yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakasının iki buçuk milyonunu meme kanseri oluştururken, ülkemizde 2020 yılı Türkiye Kanseri istatistiklerine göre 233 bin yeni kanser vakasının yaklaşık 25 binini meme kanseri tanısı alan kadınlar oluşturmaktadır. Görüntüleme yöntemlerindeki teknolojinin gelişmesi kadınların ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, duyarlı olması ve farkındalık yaratması erken tanı için düzenli taramaların yapılması çok önemlidir. Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması tedavinin başarıya ulaşma ve kişinin hayatta kalma şansını artırmaktadır. Erken teşhis de en önemli faktör kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayını ‘meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı’ olarak belirlenmiştir. Bizler kadının bulunduğu her alanda farkındalık oluşturmayı gaye edinen, bugün yurt içinde 47, yurt dışında 23 noktada 300’den fazla üyesi ile Türkiye’nin en fazla iş kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesi olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın olarak, kadını ve aileni ilgilendiren toplumsal duyarlılık gerektiren her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Sağlık, kültür sanat ve sosyal ekonomik tüm toplumsal sorunların çözümünde, farklı kitlelere doğru mesajların iletilmesi yönünde STK-üniversite işbirliklerini çok önemsiyoruz.”

Programa konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney ile ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu’da birer konuşma yaptılar.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu ile Doç. Dr. Esra Yıldız, meme kanserindeki erken teşhisin önemini anlattılar.