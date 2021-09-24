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Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Hacıbey Aktürk’ü ziyaret eden TSK Mehmetçik Vakfı, Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili kendisine altın plaket takdimi yaptı.

ERZURUM 24.09.2021, 12:21
Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Geçtiğimiz günlerde Mehmetçik Vakfına nakit bağışta bulunan Hacıbey Aktürk’ü ziyaret eden TSK Mehmetçik Vakfı, Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili kendisine altın plaket takdimi yaptı.

Ziyaret esnasında, Hacıbey Aktürk, çok duygulandığını ve memnun kaldığını ifade ederek, “Canları pahasına vatan savunmasında görev alan tüm şehit ve gazilerimize minnetlerimu sunuyorum. Bayrağımızın dalgalandığı ülkemizde, özgürce yaşıyorsak, Mehmetçiklerimizin sayesindedir” açıklamasında bulundu.

Şehit/Gazi Aileleri, İşlemleri Uzmanı İrfan Canbaş ise TSK Mehmetçik Vakfı’nın icra ettiği bu tür faaliyetlerin, ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunacağını vurgulayarak, ziyaretlerini yoğunlaştırılarak sürdüreceğini belirtti.

Canbaş ayrıca, TSK Mehmetçik Vakfı’nın şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce ulusumuzun takdirine layık olmaya çalıştığını ifade etti.

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