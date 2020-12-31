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Mehmetçik minik yüreklere dokundu
Katar’da görev yapan Mehmetçikler Erzurum’un Aşkale ilçesinde 120 öğrenciye kışlık mont ve bot hediye etti.
ERZURUM 31.12.2020, 14:35
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Katar’da görev yapan Mehmetçikler Erzurum’un Aşkale ilçesinde 120 öğrenciye kışlık mont ve bot hediye etti.
Katar’da görev yapan Mehmetçikler kendi aralarında başlatmış oldukları ve ülkemizde her ay yeni bir yere gönderdikleri hediyelere bu ay için Aşkale ilçesini seçti.
Gönderilen hediyeler tek tek paketlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.120 tane öğrenciye kışlık mont ve bot gönderen Mehmetçiklerin bu davranışları minik yüreklere dokunurken, ilçe halkı tarafından da takdirle karşılandı.
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