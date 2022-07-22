Medya Sanat Evi’ne ödül yağdı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi, ‘Sokakta’ ve ‘Anlaşma’ adlı oyunlarıyla Direklerarası Seyircileri Ödüllerine layık görüldü.

Tiyatronun Oscarları olarak nitelendirilen Direklerarası Seyircileri Ödülleri sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle bu yıl, son üç sezonun başarılı ekipleri birlikte açıklandı. Erzurum’un kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk getiren oda tiyatrosu Medya Sanat Evi de, 2019 - 2020 sezonunda sahnelediği ‘Sokakta’ adlı oyunla Komedi Oyun dalında ödül aldı. Kenan Çinici’nin yazdığı Metehan Şahiner’in yönettiği oyunu Atakan Çalçalı, Turgay Başoğlu, Ayça Çağlar, Bedir Taha Önder ve Turgut Alkan tarafından sahnelemişti.

Bir Ödül De ‘Anlaşma’ya

Medya Sanat Evi ayrıca 2021-2022 sezonunda Dilek Aktaş Tursun’un yazdığı, Kenan Çinici’nin rol aldığı ‘Anlaşma’ adlı oyunla da tek kişilik performans dalında ödüle layık görüldü. 22. Direklerarası Seyirci ödüllerinin büyük bir anlamı olduğunu belirten sanatçı Kenan Çinici, “Gerçekten çok mutluyuz. Sahnelediğimiz oyundan sonra aldığımız alkışla birlikte başarımızın böylesi bir ödülle taçlandırılması bizi daha da kamçıladı. Medya Sanat Evi’ni ödüllere layık gören Direklerarası Seyircileri jüri üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.