Meclis’e Erzurumlu genel sekreter

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun, milletvekili aday adaylığı için istifasıyla boşalan Genel Sekreterlik görevine, Meclis’in üst düzey bürokratlarından Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek atandı.

1988 Yılında Erzurum’da doğan ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olan Ferdi Şimşek, 2011-2016 yılları arasında TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı yaptı.

2016 yılından itibaren sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TBMM Özel Kalem Müdürü ve Başmüşavirlik görevlerinde bulunan Ferdi Şimşek, son olarak TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı yapmaktaydı. Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı olarak, destek hizmetleri ve insan kaynakları gibi Meclis’in en yoğun birimlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Ferdi Şimşek, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan milletvekili genel seçimlerinde aday adaylığında bulunmak üzere istifasının ardından, TBMM genel sekreterlik görevine getirildi.