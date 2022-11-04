Mahalle sakinlerinden kavşak tepkisi

Erzurum’un Çat ilçesinde Kızılca Mahallesi sakinleri, yol ve kavşaklarının yerinin değiştirilmesine tepki için yolu trafiğe kapattı.

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi’nin mevcut yolu ve kavşağının değiştirilmesini istemeyen mahalle sakinleri Erzurum-Bingöl karayolunu trafiğe kapattı. 100 yıldır yollarının ve kavşaklarının aynı durumda olduğunu belirten mahalle sakinlerinin mevcut yolun ve kavşak noktasının değiştirilmesinin anlamsız olduğunu öne sürdü.

Jandarma ekipleri olay yerine gelerek vatandaşları uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatlik eylemin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.