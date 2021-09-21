“Mahalle Bizim Gençlik Bizim” buluşmaları devam ediyor

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları teşkilatı Erzurum’da mahalle buluşmalarına başladı. Şimdiye kadar 5 ilçede bulunan 20 mahallede gerçekleştirilen programlarda, gençler hem birbirleri ile tanışma fırsatı yakalıyor hem de düzenlenen etkinlikler kapsamında gönüllerince eğleniyor.

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanlığı “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” sloganıyla başlattığı mahalle buluşmalarına devam ediyor. Erzurum’da bulunan 5 ilçenin 20 mahallesinde ikamet eden gençlerle bir araya gelen teşkilat mensupları, kariyer programlarının yanında eğlence programları da düzenliyor.

Belirlenen alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde AK Partili gençler, mahallelerden gelen gençlerle ülke siyaseti üzerine münazaralarda bulunuyor. Sosyal projelerin de yer aldığı buluşmalarda AK Parti’de siyaset yapan bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya getiriliyor.

Etkinlik, Mahalle Kültürünün Kaybolmamasını Sağlıyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, “Mahalle kültürü Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi şehrimiz Erzurum’da da çok kadim bir kültürdür. Bu kültürün mihenk taşını ise mahallenin gençleri oluşturur. Dünyanın en büyük sivil toplum harekâtlarından biri olan AK Parti, hemen her mahallede teşkilatlanmayı başarmış bir partidir. Bu teşkilatlanmalarda Gençlik Kollarımızın da rolü çok büyüktür. Mahalle teşkilatlarımız aracılığı ile Erzurum’da yaşayan kardeşlerimizle bir araya gelip fikir tartışmaları yapıyoruz. Büyüklerimizle onları buluşturma zemini oluşturuyoruz. Bu hem kendi aralarında bir kültürün yaşamasına hem de Gençlik Kollarımızın faaliyetlerine vakıf olmalarına bir olanak sağlıyor. Çok güzel geri dönütler aldık. Buluşmalara devam ediyoruz” diye konuştu.