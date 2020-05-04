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“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

ERZURUM ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (ESOB) BAŞKANI RASİM FIRAT, “TÜRKİYE’DE EĞER FUTBOL MAÇLARININ OYNATILMASI SÖZ KONUSU OLMUŞSA, O HALDE ESNAF İÇİN ALINAN TEDBİRLERİ GEVŞETMENİN DE ZAMANI GELMİŞTİR” DEDİ.

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

ERZURUM ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (ESOB) BAŞKANI RASİM FIRAT, “TÜRKİYE’DE EĞER FUTBOL MAÇLARININ OYNATILMASI SÖZ KONUSU OLMUŞSA, O HALDE ESNAF İÇİN ALINAN TEDBİRLERİ GEVŞETMENİN DE ZAMANI GELMİŞTİR” DEDİ.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:14
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“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, “Türkiye’de eğer futbol maçlarının oynatılması söz konusu olmuşsa, o halde esnaf için alınan tedbirleri gevşetmenin de zamanı gelmiştir” dedi.

ESOB Başkanı Rasim Fırat, Covit-19 salgınıyla mücadele sürecine dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Süreçte esnafın mağdur olmaması için çeşitli yol haritaları hazırlandığını hatırlatan Başkan Fırat, buna rağmen bile mağduriyetler yaşanabildiğinin altını çizerken, son günlerde gündeme oturan futbol tartışmalarına dikkat çekmeyi de ihmal etmedi. Fırat, Haziran ayında liglerin yeniden başlatılacağı yönünde bir takım görüş ve önerilerin dile getirilmeye başlandığını anımsatarak, “Türkiye’de eğer futbol maçlarının oynatılabilmesi yönünde bir ortam oluşmuşsa, o halde esnaf için alınan bazı tedbirlerin de gevşetilmesinin zamanı gelmiş demektir” hatırlatmasında bulundu.

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Türkiye’de futbol maçlarına Haziran ayında start verilmesinin, en az bir ay öncesinde idmanlar ve hazırlık kamplarına başlanması demek olduğunu vurgulayan Rasim Fırat, “Herkes bilir ki, bu işin bir ön hazırlık süreci olacak. Yani futbol maçı yapacak olan takımlar, içinde bulunduğumuz bu ay itibariyle idmanlara başlamak durumunda kalacak. Seyircisiz oynanacak bile olsa ülkemizde eğer buna uygun bir ortam oluşmuşsa, bir takım esnaf için işyerlerinin kapılarını açma ortamı da oluşmuş demektir. Örneğin, kuaför esnafı bu süreçte nöbetçi ya da randevulu sistemle hizmet vermeye başlayabilir. Kaldı ki, böyle bir adım atmış olmak, futbol maçı oynatmaktan çok daha az risklidir. Futbol maçı temassız oynanamaz, ama sosyal mesafe kurallarına uyularak ve işyerlerinde sıfır temas ortamı oluşturularak tıraş hizmeti rahatlıkla verilebilir” ifadelerini kullandı.

“Bu öneriyi yine dile getirmiştim”

Bu önerisini geçtiğimiz hafta Pandemi Kurulu’nda da gündeme getirdiğini söyleyen ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Ben bu hususu yine gündeme getirdim, ancak tedbir kararlarını bakanlık aldığı için gevşetilmesine de yine bakanlığın karar verebileceği ifade edildi. Ama geldiğimiz nokta gösteriyor ki, Türkiye’de futbol maçlarının oynanabilmesine bile sıcak bakılmaya başlanmış. Böyle bir ortamda esnafın beklentilerinin de dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla ESOB olarak; bu önerimizin gündeme alınması ve futbol için müsait olduğu düşünülen bir ortamda küçük esnaf için alınan tedbirlerin de gevşetilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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