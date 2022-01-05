Liseli gençlerin futsal heyecanı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Lise Gençler Futsal İl Birinciliği maçları rekor katılımla devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisi’nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında düzenlediği Lise Gençler Futsal İl Birinciliği Maçları tam gaz devam ediyor.

Yakutiye Spor Salonu’nda nefes kesen müsabakalara sahne olan futsal karşılaşmalarına 40 dolayında takım takılıyor. Erkeklerde ve kızlarda turnuvaya katılan takımlar il şampiyonu olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Tribünler dolup taşarken, saha içinde de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor.

Celal Gül, Furkan Dursunoğlu, Mustafa Ceylan, Yunus Yalçın, Zafer Adıgüzel, Murat Aydın, Uğur Gül ve Ahmet Kotan gibi hakemlerin yönettiği futsal maçlarında final heyecanı ise Cuma günü yaşanacak.

Erkeklerde ve kızlarda futsalda Erzurum şampiyonu belli olacak.

Yakutiye Spor Salonu’nda oynanan futsal maçlarını İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ ile tertip komitesinden Fetullah Demir ile Yücel Karakoç da izledi.