Liseli gençler gençlik kampında moral depoladı

Erzurum AK Parti İl Gençlik Kolları Yeni Seçmen birimi“Gelin Tanış Olalım” sloganıyla başlatmış olduğu Doğa kampları büyük ilgi görüyor. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı katılım başvurusu ile kampa davet edilen liseli gençler katıldıkları etkinliklerle moral depoladılar.

Kandilli Kamp Kayak Merkezinde bulunan doğa kamp merkezinde birkaç etapta düzenlenen Gençlik Doğa Kamplarının ilk etabı 29, 30, 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampta sportif faaliyetler, müzik dinletileri, turistik ve tarihi geziler gibi çeşitli etkinlikler yer aldı Yüzlerce öğrencinin sosyal medya üzerinden AK Gençlik Erzurum ‘a yapmış olduğu katılım başvurusu kura ile belirlendi.

Birinci gün; şehir içi tarihi yapılar ziyaret edilerek katılımcılar bilgilendirildi. Daha sonra ise at çiftliğinde binicilik üzerine kısa bir eğitim verildi. Akşam saatlerinde Erzurum İl Gençlik Kolları başkanı M. Gökberk Kocaaliler Kandilli Kamp Kayak Merkezinde Yeni Seçmen birimi ile bir araya gelerek; 2023 Genel Seçimlerinde ilk kez oy kullanacak olan lise ve üniversite öğrencileri ile sohbet etti. Erzurum’un doğal güzellikleri Narman Peribacaları ve Tortum Şelalesi gezisinin ardından kamp ateşi etrafında canlı müzik eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleşti. Üçüncü gün; sokak oyunları, ok atma, kick-boks, masa tenisi, voleybol, futbol ve matrak gibi çeşitli sportif faaliyetlerle katılımcılar eğlenceli vakit geçirdi.

Kocaaliler,”Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir”

Kız ve erkek kamplarının 7 ila 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında devam edeceğini ifade eden Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, “Liseli gençlerimizle bir araya geliyoruz. Hem doğa yürüyüşü yapıyor, hem gençlik obamızı tanıyor, hem geziyor hem eğleniyoruz. Gençlik hayatımızı doya doya yaşıyoruz. Aynı zamanda da şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz siyasete her zaman dostluk ve arkadaşlık kazanma sanatı olarak baktığımız için bu samimiyetle tüm genç kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla bizlerin yanında yer alıyor. Siyasette şeffaflığın adresi, gençlerin partisi Adalet Ve Kalkınma Partisidir. Şunu ifade etmek istiyorum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Bizim en büyük servetimiz genç ve yetişmiş insan gücümüzdür.” ifadesi ve kararlılığı ile siyaset de sivil toplumda da sosyal hayatta da başarının anahtarı birlik, beraberlik, vahdettir. Bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmektir. Çünkü asıl güç kemiyette yani sayıda, çoklukta değil, keyfiyette yani nitelikte, kalitededir, örgütlü olmaktadır.Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz. Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir. Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır” dedi.

Katılımcıların, kampın çok yararlı geçtiğini bu tarz etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini ve çok yararlı olduğunu belirterek Erzurum AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı M. Gökberk Kocaalilere ve Kamplardan sorumlusu Erzurum İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ferdi Şenel’e müteşekkir olduklarını ifade ettiler.