Kütüphanesiz okul kalmadı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde Erzurum’da 464 yeni kütüphane kuruldu ve bu kütüphanelerde 1.5 milyon kitap sayısına ulaşıldı. Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Kitap Akademisi ve Tarih Yazan Çocuklar projeleri çerçevesinde kitap okuma programlarına toplam 82 bin öğrenci katılıyor.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi ve yürütülen okuma faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaygusuz: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin destekleriyle ve Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in öncülüğünde yürüttüğümüz “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesini kısa bir sürede tamamladık. Proje ile okullarımızda 464 yeni kütüphane kurduk ve öğrencilerimizi bu kütüphanelerde 1.5 milyon kitap ile buluşturduk. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullarımız arasındaki imkân farklılıkların azaltmak ve öğrencilerimizi çağın gereklerine göre bilgi ve becerilerle donatmak; onları okuyan, anlayan, sorgulayan, bilgi üreten, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden bireyler hâline getirmek için çıktığımız bu yolda büyük ilerleme kaydettik. Kitap okumayı öğrencilerimiz için zorunluluk olmaktan çıkararak bir yaşam biçimine dönüştürmeye, her türlü okuma faaliyetini bilinçli hâle getirmeye çalıştığımız projelerimizde güzel sonuçlar almaya başladık. Özellikle 2021’den itibaren uyguladığımız Erzurum Kitap Akademisi” projesinde 32 bin öğrencime ulaştık ve bu öğrencilerimiz gönüllü öğretmenlerimizin nezaretinde okuma projelerimiz çerçevesinde aktif birer okuyucu olarak öğrenimlerine devam etmektedirler. Ayrıca Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen ve 2022 Temmuz’unda başlattığımız Tarih Yazan Çocuklar projesi ile 450 ilkokulumuzda ve 3 bin 563 dersliğimizde kitap ağacı sınıf kitaplığı kuruyoruz. Proje ile öğrencilerimizin Türk tarihine ismini altın harflerle yazdıran şahsiyetleri daha yakından tanımalarını, okumayı bir yaşam biçimine dönüştürmelerini amaçlıyoruz. Her bir kütüphanemize 100 Türk büyüğü ile ilgili 2 set Türkçe, 1 set de İngilizce olmak üzere toplam 300 kitap kazandırıyoruz. Şu ana kadar Tarih Yazan Çocuklar projesiyle 50 bin öğrencimize ulaştık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kaygusuz; yürüttükleri projelerle Erzurum’da bütün okullarda kütüphane kurulduğunu ve kitaplık yapıldığını, kütüphanesiz hiçbir okulun kalmadığını belirtti.

Kütüphaneler kurulmadan önce yaklaşık 390 bin olan kitap sayısını 2022 Aralık itibariyle 4 kat artırarak 1.5 milyona çıkardıklarını, kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak için çalışmaya da devam ettiklerini ifade eden Kaygusuz, başlattıkları okuma seferberliğiyle de bütün öğrencilerin okuma etkinliklerine katılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.