Erzurum’un Aşkale ilçesinde kuru dere suya kavuştu.

Geçtiğimiz yıl tüm yurdu etkisi altına alan kuraklık bir çok noktada derelerin kurumasına neden olmuştu.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde de oldukça kurak geçen bir sene sonrasında derelerin bir çoğu kurudu.

Bu yıl kış aylarında yoğun yağan karların ilkbahara merhaba dediğimiz günlerde erimeye başlaması kuruyan derelerin coşmasına neden olurken ortaya da kart postallık görüntüler ortaya çıkardı.