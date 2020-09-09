banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İkiz mi tek mi
İkiz mi tek mi
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

Kurra Hafız Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti

SOLAKZADE MÜFTÜ EFENDİNİN TALEBELERİNDEN KURRA HAFIZ 100.YIL ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DEKAN EMEKLİSİ PROF.DR SELAHATTİN KIYICI HAYATINI KAYBETTİ

ERZURUM 09.09.2020, 17:01
2
Kurra Hafız Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti

Solakzade müftü efendinin talebelerinden kurra hafız 100.Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan emeklisi Prof.Dr Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti.

Prof.Dr Selahattin Kıyıcı’nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kıyıcı’nın vefatının ardından 100.Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretim üyeniz Dr Öğr Ü Burhanettin Kıyıcı’nın babası, İlâhiyat fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr Selahattin Kıyıcı’nın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Prof.Dr Selahattin Kıyıcı Kimdir?

İslam Hukuku Araştırmacısı. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi(1976)mezunu. Doktorasını (1985)Atatürk Üniversitesi SBE de tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi, İlâhiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Makaleleri Y.Y.Ü İlâhiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adli dergilerde yayımlandı. TDV İslam Ansiklopedisine maddeler yazarlığı yazdı. İslam Hukukunda Örf ve Adet(2. bas.2002)adlı bir kitabı vardır.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0