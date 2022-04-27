Kuran kursu öğrencilerine medine usulü iftar

Oltu Muzaffer Çavuş Camii içerisinde 75 kuran kursu öğrencisine Medine usulü iftar verdiler.

Erzurum’a bağlı Oltu ilçesinde görevli imam Arif Macit, daha önce çocuklara camiyi sevdirmek için görevli olduğu camide mini market açmıştı. Macit dün akşamda çocuklara unutamayacakları bir iftar yemeği verdiler. Cami içerisinde yer sofrasında açtıkları iftar çocukları çok mutlu etti.

Muzaffer Çavuş Camisi imam hatibi Arif Macit, “Hayır severlerin desteği ile camiye kuran öğrenmeye gelen yetmiş beş çocuğa camimizin içerisinde Medine usulü iftar açtırdık. Çocuklar çok mutlu oldular çocukların unutamayacakları güzel bir iftar yemeği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.