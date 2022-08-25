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Kur’an Kursu öğrencilerinden yürüyüş ve piknik etkinliği
Erzurum’un Oltu ilçesinde Kur’an Kursu öğrencilerine yürüyüş ve piknik etkinliği düzenlendi.
ERZURUM 25.08.2022, 10:22
Erzurum’un Oltu ilçesinde Kur’an Kursu öğrencilerine yürüyüş ve piknik etkinliği düzenlendi.
Oltu Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an Kursları öğrencileri ve Gökçedere de bulunan Kur’an Kursu öğrencileri ile birlikte Köroğlu ormanlarında yürüyüş ve piknik organizasyonu gerçekleştirdiler. Öğrenciler, Köroğlu ormanlarında ahirete intikal eden İslam Alimi Sezai Karakoç anısına bir yürüyüş düzenlediler, ardından Uzunoluk mesire alanında piknik yapıp orta oyunları oynadılar.
Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Oltu ilçe Müftüsü Sinan Cansever’in katıldığı piknik programında öğrenciler gün boyunca doyasıya eğlendiler.
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|1
|0
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|0
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|7
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|6
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|2
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|6
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|6
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|1
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