Kuran kursu öğrencileri Muhammet Eymen için seferber oldu

Erzurum’un Uzundere İlçesinde kuran kursu öğrencileri SMA hastası Muhammet Eymen için ilçe esnaflarına kumbara ve afiş dağıttı.

“Muhammet Eymen’in sessiz çığlığıyız” diyerek çıktıkları bu yolda hocaları ile birlikte Eymen’in sesi oldular. Öğrenciler duyarlı vatandaşları Muhammed’in tedavisi için yardıma davet ettiler.