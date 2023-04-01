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Kuran kursu öğrencileri Muhammet Eymen için seferber oldu
ERZURUM'UN UZUNDERE İLÇESİNDE KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ SMA HASTASI MUHAMMET EYMEN İÇİN İLÇE ESNAFLARINA KUMBARA VE AFİŞ DAĞITTI.
ERZURUM 01.04.2023, 14:34
Erzurum’un Uzundere İlçesinde kuran kursu öğrencileri SMA hastası Muhammet Eymen için ilçe esnaflarına kumbara ve afiş dağıttı.
“Muhammet Eymen’in sessiz çığlığıyız” diyerek çıktıkları bu yolda hocaları ile birlikte Eymen’in sesi oldular. Öğrenciler duyarlı vatandaşları Muhammed’in tedavisi için yardıma davet ettiler.