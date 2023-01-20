Kudakaf’23 rektörler buluşması Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi, 15-16 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşecek Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’23) çerçevesinde düzenlenen Rektörler Buluşması programına ev sahipliği yaptı.

Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen programın açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Erzincan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve rektör yardımcıları ile kariyer merkez müdürleri katıldı.

Programın açılış konuşması için kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda “Yetenek Her Yerde” temasıyla üniversitelerin, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştirilecek olan KUDAKAF’ın öğrenciler ile işverenleri buluşturma noktasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin bir rol oynayacağını söyledi.

Bu yıl 3. kez kariyer fuarına ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı ziyadesiyle mutlu olduklarını aktaran Rektör Çomaklı; etkinliğin yüz binlerce gencin işverenlerle buluşmalarına ve istihdam imkanlarından faydalanmalarına aracılık etmenin yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan iletişim kurmasına vesile olacağını dile getirdi.

“2023 Yılında da KUDAKAF’ı Paydaşlarımızla Birlikte Başarıyla Gerçekleştireceğiz”

Geçen yıl düzenlenen fuara toplam 33 bin gencin katıldığını, bu yıl ki hedeflerinin ise 50 bin olduğunu belirten Çomaklı: “Üniversitelerimizin, Erzurum Valiliğimiz ile Büyükşehir Belediyemizin ve tüm kamu kurumlarının desteği ile 2022 yılında düzenlediğimiz DAKAF oldukça başarılı geçti ve ülke genelinde ses getirdi. Öğrencilerin en memnun olduğu kariyer fuarı olarak seçilen DAKAF 2022’nin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden başarı ödülü aldık. Verilen ödüle layık görülmek Atatürk Üniversitesi için büyük bir gurur kaynağı oldu. 2023 yılında da KUDAKAF’ı paydaşlarımızla birlikte başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Rektör Çomaklı’nın ardından KUDAKAF’23 hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, konukların görüş ve önerilerini aldı.

Bu yıl fuara 500 firmanın katılmasının hedeflendiğini belirten Sözbilir, öğrencilerin KUDAKAF’23’e fuardan önce yetenek kapısı üzerinden kayıt yaptırmalarının önemli olduğunu ve bu konuda paydaş üniversitelerden destek beklediklerini söyledi. İyi dilek ve temennilerle devam eden program, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Programın ardından KUDAKAF’a paydaş olan üniversite rektörleri, şimdiye kadar düzenlenen kariyer fuarlarına göstermiş oldukları destekten dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.