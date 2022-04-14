KUDAKA’dan tekstil sektöründe 100 kişilik istihdam

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen “Erzurum’da Tekstil Doğuyor Hamidiye İstihdamla Buluşturuyor” isimli proje tamamlandı.

KUDAKA hizmet binasında Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven, Okul Müdürü İstek Bulut ve Müdür Yardımcısı Namık Acar’ın katıldığı ve projenin çıktıları ile ilgili fikir alışverişinin yapıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Bölgedeki nitelikli çalışan eksikliğini gidermek amacıyla tekstil sektörü özelinde gerçekleştirilen proje çerçevesinde, atıl durumdaki bir binanın tadilatı yapılarak modern bir atölye için uygun altyapı sağlandı. Sonrasında 40’dan fazla modern tekstil makine ve ekipmanları alınan proje sayesinde işverenlerin aradığı özelliklere sahip çalışanların yetiştirileceği atölyeler kuruldu.

Proje yürütücüsü okul ve proje ortakları vasıtasıyla gerçekleştirilen eğitimler ile ilk etapta 100 kişilik istihdam sağlandı. Proje, pandemi sürecinde yürütülmüş olmasına rağmen gerek eğitim gerekse istihdam konusunda minimum düzeyde etkilenerek temel amaçlarını gerçekleştirmeyi başardı.

Bölgede gelişmekte olan tekstil sektörünün de etkisiyle artan işgücü talebini karşılamak için okul ve sektördeki firmalar arasında yeni protokollerin de imzalandığını belirten okul müdürü, projenin sürekliliği konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını belirtti.