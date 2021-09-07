KUDAKA’dan bölge turizmine yatırım desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve konaklama sürelerinin arttırılması amacı doğrultusunda yeni yatırımlara destek vermeye devam ediyor.

2021 Yılı Finansman Desteği Programı kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren Bayburt Otel, Şakiroğlu Apart Otel, Eymen Otel ile sağlık turizmi alanında Buhara Hastanesi tarafından sunulan başarılı projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

Destek almaya hak kazanan 3 konaklama tesisi, bölgedeki konaklama kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması yönünde yatırımlar yapılacak. Sözleşmeleri imzalanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin turist ağırlama kapasitesi ve sunulan hizmet kalitesinde artış sağlanması, kapasite artışları yoluyla toplam 122 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Söz konusu projelerin bölgede turizm potansiyelinin açığa çıkması ve hak ettiği değere kavuşmasına katkı sunması bekleniyor.