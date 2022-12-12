KUDAKA yönetimi, 2022 yılının son toplantısını Erzurum’da yaptı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 146. Yönetim Kurulu Toplantısı, dönem Başkanı Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında Erzurum’da gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oktay Güven’in, Ajansın 2022 yılı çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Ajans 2023 Yılı Çalışma Programı ve bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, bölgede faaliyet gösteren kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik destek programının başvuru rehberi görüşülerek söz konusu programın 2023 yılı çalışma programına eklenmesine karar verildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

KUDAKA hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.