KUDAKA Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ilan edildi.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10 milyon TL olduğu, başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum üzerinden kullanacakları 250 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacağı belirtildi.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgede faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

Proje başvurularının 23 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerektiği bildirildi. 23/05/2021 saat 23:59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacağı ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacak.