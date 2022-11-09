Kudaka desteğiyle bölgenin rekabet gücü yükseliyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan ve İsmode Mobilya tarafından uygulanacak olan “Tesisimizin Teknolojik Altyapısını İyileştirerek Ürün Çeşitliliğini Artırıyoruz” projesine ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, işletme sahibi İsmail Yalçın ve projeden sorumlu Ajans uzmanları katıldı.

Proje ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve Erzurum bölgesinde hem imalat hem de satış yapan şirketin üretim kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması planlanıyor. Hali hazırda banyo ve mutfak dolapları, vestiyer, kapı vb. ürünler üreten firma, aynı zamanda lake kapı üretiminde bölgedeki öncü firmalardan biri konumunda. Firma, proje çerçevesinde satın alınacak zımpara ve boya makineleri ile sektördeki yeniliklere uyum sağlayabilecek.

Proje sonunda üretim hattının otomatik bir şekilde yenilenerek boya işleminin üretim hattına eklenmesiyle birlikte üretim hacminin iki katına çıkarılması ve beraberinde istihdam artışı hedefleniyor. Ayrıca ürün çeşitliliğinin de artması öngörülen proje bağlamında teknoloji kullanımı vasıtasıyla üretim maliyetlerinde %15’lik bir azalma beklenirken, modern makinelerden kurulan üretim hattı sayesinde imalat fireleri ve enerji tüketiminde de azalmalar öngörülüyor.

Toplam yatırım tutarı 2 Milyon TL olan proje ile bölgenin mobilya sektöründeki rekabet gücünü arttırılması hedefleniyor.