KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı 2. Dönem sonuçları açıklandı

2021 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

2021 Yılı Teknik Destek Programı 2. Dönemine (Mart - Nisan) toplam 11 başvuru yapıldı. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılarak, 11 başvuru ön incelemede uygun bulunup teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti. Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 9 proje listede yer aldı. Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on (10) iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere KUDAKA’ya müracaat etmeleri gerekiyor.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgeler ise şöyle;

1. Başvuru Talep Formu

2. Destekleyici Belgelerin asılları

Başvuru Sahibi Karar Belgesi

Ortak Kuruluş Karar Belgesi(varsa)

Teknik Şartname

Proforma Fatura

Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri

Eğitim Müfredatı (eğitim varsa)