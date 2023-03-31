Küçükoğlu “Şehit ve gazilerimiz şeref payelerimizdir”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, CHP Milletvekili adayının iftar yemeğinde terör gazisine yönelik hakarette bulunulmasına sert tepki gösterdi.

Başkan Küçükoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ‘Bugün yerel ve yaygın medyada yer alan haberlerde ifade edildiği gibi şehrimizde Erzurumlu gazimize yönelik çirkin bir saldırı gerçekleşmiştir. Şu bir gerçektir ki şehit kanlarıyla yoğrulmuş aziz vatanımız, şehadet şerbetini içen nice kahramanlarla nice gazilerimizin destansı mücadelelerine tanık olmuştur. Anadolu’nun önsözü olan Erzurum; şehitler otağıdır. Bu aziz topraklar, her karışında İslam uğruna, vatan, bayrak ve millet uğruna akıtılmış kanları ve feda edilmiş nice canları barındırmaktadır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyor ve bu cennet köşesini ‘Vatan’ diye sahiplenebiliyorsak; bunu şüphesiz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesile ile şeref levhalarımız olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, geride bıraktıkları yakınlarını da, başımıza taç ettiğimizin bilinmesini istiyoruz. Cennet vatanımız için canlarını feda etmekten kaçınmayıp düşmana göğsünü siper eden kahraman gazilerimiz bizlerin de gurur, iftihar ve aynı zamanda onur kaynağıdır. Kahramanlarımızın yakınları olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Erzurumlu Gazimiz Jandarma Uzman Çavuş Ensar Güney kardeşimize yönelik çirkin saldırıda bulunan bu zelil zihniyeti kınıyor, şehit ailelerimiz ve gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.’