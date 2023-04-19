Küçükoğlu; Şahlanış döneminde akıllı şehirler inşa edilecek

Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 14 Mayıs seçimlerinden sonra AK Parti ile Türkiye’nin şahlanış dönemine gireceğini söyleyerek Toplu Konut İdaresi marifetiyle ülke genelinde akıllı şehirler inşa edileceğini dile getirdi.

Küçükoğlu, Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de sağlam ve kontrollü yapılar konusunda kararlılığın devam edeceğini kaydetti. TOKİ tarafından 20 yılda 1 milyon 200 bine yakın konut ve sosyal donatı inşa edildiğini anlatan Başkan Küçükoğlu, 6 Şubat tarihinde 11 ilimizi kapsayan ve asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı Toplu Konut İdaresi’nin şu ana kadar yaptığı yatırımların önem kazandığına işaret etti. Küçükoğlu, Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla Erzurum’da toplam 14 bin 440 konut projesini hayata geçirildiğini söyledi.

Başkan Küçükoğlu, “Kura çekimleri halen devam eden İlk Evim kampanyasıyla Erzurum’da 2 bin 420 konut daha inşa edilecek, 17 bin 500 altyapısı hazır arsa verilip, 250 yeni iş yeri yapılacak. Erzurum’a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı inşa edeceğimiz Cumhurbaşkanımız tarafından da müjdesi verildi. İnşallah tüm bu projenin tamamlanmasıyla buraya gelen herkes Erzurum’un binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimini yaşayarak görecek." şeklinde konuştu.