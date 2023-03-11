Küçükoğlu: ‘Erzurum şehitler yatağıdır’

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Anadolu’nun hiçbir yerinde Birinci Dünya Savaşı’nın dehşeti Erzurum’daki kadar hissedilmemiştir.” dedi.

Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, 12 Mart 1918 tarihinin Türklere karşı gerçekleştirilen soykırıma dur denilen bir zafer günü olduğunu belirterek, “Anadolu’nun kalbi konumundaki Erzurum, insanlık dışı katliamlara sahne olmuş bir şehitler yatağıdır.” dedi.

Erzurum’un 16 Şubat 1916’dan kurtuluş tarihi olan 12 Mart 1918’e kadar Rus ve Ermeni işgali altında kaldığını hatırlatan Av. Küçükoğlu, yapılan insanlık dışı katliamlara dikkat çekerek, “Jenosit ve Ortaçağdaki Engizisyon mezaliminde dahi görülmeyen bu insanlık dışı vahşet, 12 Mart 1918 tarihinde 1. Kafkas Kolordusu’nun Erzurum’a girişiyle son bulmuştur. Oluk oluk Müslüman kanı akıtan Ermeni çetelerinin dokunmadığı hiçbir hanemiz olmadığı gibi şehit vermeyen hiçbir ailemiz de yoktur. Bu bakımdan gerçek bir Türk soykırımına sahne olan Erzurum, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da en fazla katliamın yapıldığı şehirlerin başında gelmektedir. Tarihi kayıtlarla sabittir ki 1916-1918 yılları arasında vilayet sınırları dahilinde tespit edilen şehit sayısı 50 bindir. Bu rakam, o günkü nüfus verilerine göre dehşet verici boyuttadır. Türklere karşı kin ve iftira kampanyası yürütenlerin iftiraları bu tarihi gerçekleri değiştirmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Erzurum’un vatan ile ilgili meselelerde daima yüzünün ak çıktığını belirten Av. Küçükoğlu, “Milli Mücadelenin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehitler yatağı bu şehri hak ettiği konuma getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanın müdafaası için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve hürmetle anarken tüm Erzurumluların kurtuluş gününü tebrik ediyorum.” diye konuştu.