Küçükoğlu: “Berat özel bir af gecesidir”

Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Berat Gecesi, günahlardan arınma ve bir yılın muhasebesini yapmak için önemli bir gündür.” dedi.

Berat gecesinin “Berâet”ten geldiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, “Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, ‘iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması’ anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Gafletle geçen yılların muhasebesini yapabileceğimiz, af talebinde bulunabileceğimiz önemli gecelerden biridir. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dileyelim.” dedi

Berat Gecesinin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi olduğunu da kaydeden Küçükoğlu, “Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna bir zaman dilimidir. Kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız bu gece mazlumları da dualarımıza katmayı, dünyayı saran savaş ateşinin sönmesi için yalvarmayı da ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olması dileğiyle Berat Kandilinizi kutluyor, esenlikler diliyorum.” ifadelerine yer verdi.