Çat Belediyesi "Küçük Ellerden Koca Gönüllere Sosyal Destek” isimli projeyle gönülleri fethetmeye devam ediyor. Oluşturulan özel bir ekiple yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarından ev temizliği ve günlük ihtiyaçlarının giderilmesine kadar her konuda yanında olan Çat Belediyesi, yürüttüğü çalışmayla gönül belediyeciliği adına en güzel örneklerden birisini sergiliyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Küçük Ellerden Koca Gönüllere Sosyal Destek” projesinin sadece bir vefa değil, aynı zamanda sorumluluk projesi de olduğunu belirterek, “Bizim yaşlılarımıza ve büyüklerimize vefa borcumuz var, onlara karşı sorumluluklarımız var. Bu projeyle hem sorumluluğumuzu yerine getiriyor hem de toplumda bu yönde bir bilinç ve farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.

İlçe merkeziyle bağlı mahallelerde ikamet eden yaşlı vatandaşları oluşturulan özel ekiple evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Başkan Yaşar, “Ekiplerimiz yaptıkları planlama doğrultusunda evlere ziyaret gerçekleştiriyor ve yaşlı vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Kişisel bakımları, temizlik ihtiyaçları, yanı sıra gıda ve günlük gereksinimleri karşılanıyor. Yaşlılarımız bizim baş tacımız. Onların her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.