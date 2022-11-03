Krosta şampiyon Reşit Karabacak ve Karayazı

Erzurum GSİM, Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar arası Kros İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Dereceye giren sporculara ve okullara ödülleri verildi. Liselerde Reşit Karabacak Spor Lisesi ortaokullarda ise Karayazı Şehit Onbaşı YİBO şampiyon oldu.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı, Okul Sporları faaliyet programında yer alan, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Okullar arası Kros İl Birinciliği yarışları yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Asbaşkanı Arif Alpkılıç, Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ile okul yöneticileri ve GSİM yetkililerinin de izlediği yarışlar Ata Botanik Park Yolunda gerçekleşti.

500 dolayında atlet koştu

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan kros il birinciliği kıyasıya yarışlara sahne oldu. Sporcular dereceye girme mücadelesi verdi. TAF Erzurum İl Temsilcisi Fesih Doğan, yarışlara 30 dolayında okuldan 500’e yakın öğrencinin kros il birinciliğine katıldığını ve gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız kızlar 2 bin metrede, yıldız erkekler 3 bin metre yarışlarında mücadele etti. Gençler Kategorilerinde yapılan yarışlarda kızlar 3 bin, erkekler ise 5 bin metre koştu. Ferdi ve takım yarışları sonucunda madalya ve kupalar sahiplerini buldu.

Nefes kesen kros il birinciliği yarışlarında sporcular dereceye girmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Çok sayıda hakemin görev yaptığı Kros İl Birinciliği müsabakalarına madalya savaşı yaşandı. Ortaokullu kızlarda Takım halinde Karayazı Şehit Onbaşı Yatılı Bölge Orta Okulu birinci oldu. İkincilik kupası Barsaros Hayrettin Paşa Ortaokulu’na giderken, üçüncülük kupası Zübeyde Hanım Ortaokulu’na verildi. Ortaokullu erkeklerde Takım halinde Karayazı YİBO Şampiyonluk Kupası’nı havaya kaldırırken, Aşkale İnkılap Ortaokulu ikinci, Mustafa Ortaokulu üçüncü oldu.

Takım halinde Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon

Lise Genç Erkekler ve Genç Kızlar Kategorisinde Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu. Reşit Karabacak Spor Lisesi’nin ardından kızlarda Karayazı ÇPL ikinci, Nenehatun Kız Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Lise genç erkeklerde şampiyon Reşit Karabacak’ın ardından Karayazı ÇPL ikinci, Narman Sağlık Meslek Anadolu Lisesi üçüncü sırada yer aldı.

Okullar kros il birinciliğinde dereceye giren atletlere ve okullara kupa ve madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Asbaşkanı Arif Alpkılıç tarafından verildi. TAF Erzurum Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, il birinciliği kros yarışlarında dereceye giren atletlerin grup şampiyonasında Erzurum’u temsil edeceklerini söyledi.