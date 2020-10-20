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“Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" Projesi tanıtımı yapıldı

KÖYÜME DÖNMEK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR PROJESİ YÜZDE 75 HİBELİ TOHUM DESTEĞİ TOPLANTISI YAPILDI.

ERZURUM 20.10.2020, 14:33
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“Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" Projesi tanıtımı yapıldı

Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var projesi yüzde 75 hibeli tohum desteği toplantısı yapıldı.

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Programa, İlçe Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Aşkale Tarım Orman müdürü Fatih Kalkan’ın yanı sıra Aşkale Ziraat Bankası, Esnaf Sanatkarlar odası, Ziraat odası yetkilileri ve muhtarlar katılım sağladı.

Toplantıda Aşkale’de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk olan mor koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla, “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" Projesi katılımcılara anlatıldı.

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